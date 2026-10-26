Lula afirma que quarto mandato será 'o melhor' e terá maior participação popular

O presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse na madrugada desta segunda-feira, 26, que seu quarto mandato terá maior participação popular. "Este meu quarto mandato será o melhor mandato que um presidente já fez na história deste País. Segundo: este mandato vai ser o que eu mais ouvir o povo brasileiro sobre o que ele quer que faça neste País", declarou o petista, em discurso na Avenida Paulista, em São Paulo.

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Lula disse também que trabalhará para fazer uma "comunicação digital muito forte" e prometeu conversar com seus eleitores por meio do canal "Exército do Lula", criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), crucial para a estratégia digital do petista no segundo turno.

Por fim, o presidente reeleito defendeu fazer uma "revolução" na educação, com ampliação do Pé-de-Meia para estudantes universitários e universalização das escolas em tempo integral, e disse que também quer dominar a inteligência artificial: "Eu não quero inteligência artificial em mandarim e em inglês. Eu quero em português e vocês vão fazer".

Da Paulista, Lula seguiu para Brasília na sequência do discurso.