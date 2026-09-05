Lula afirma que homem que bate em mulher deve ser preso
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou neste sábado, 5, que o combate ao feminicídio será "muito pesado" no seu próximo governo, caso seja reeleito, e defendeu a prisão de homens que agridem mulheres.
"Mulher quer fazer o que ela quiser, trabalhar onde quiser, morar com quem ela quiser, divertir como ela quiser. É esse o mundo das mulheres", disse o presidente.
Lula também vinculou a participação feminina à disputa eleitoral e afirmou esperar apoio das mulheres à sua candidatura e às candidaturas ao Senado de Marina Silva e Simone Tebet.
As declarações ocorreram durante comício no município de São José do Rio Preto (SP), ao lado do candidato a governador de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad.
Após o ato, Lula realiza uma visita ao campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) no município.
Mais cedo, o candidato esteve no Hospital de Amor de Barretos (SP).
No fim da tarde, o petista volta a Brasília.