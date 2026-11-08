Lula acusa big techs de interferência nas eleições e diz que vai governar para todos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou big techs de interferirem no processo eleitoral brasileiro e disse que, reeleito para um inédito quarto mandato, vai "governar para todos" os brasileiros. O presidente também defendeu uma reforma política e do Judiciário. Criticou, ainda, o senador Flávio Bolsonaro (PL), ainda que sem mencionar seu nome, por ter fugido do Brasil após o resultado eleitoral.

"Os filhos do Brasil não fugiram à luta. Provamos, mais uma vez, que o Brasil não cabe no quintal de ninguém. A exemplo do que vem acontecendo em alguns países pelo mundo afora, as chamadas big techs tentaram interferir no processo eleitoral brasileiro, dando milhões de visualizações a conteúdos com desinformação e fake news. Mas, com a participação popular, a verdade venceu a mentira", disse, em pronunciamento divulgado na noite deste domingo, 8, na cadeia de rádio e TV, ao som do hino da independência.

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A Meta, big tech dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, foi criticada pela campanha do PT e foi alvo de questionamentos na Justiça Eleitoral brasileira por supostamente ter favorecido a divulgação de conteúdos da campanha de Flávio Bolsonaro e prejudicado a atuação da campanha de Lula.

"Sou imensamente grato pelos mais de 64 milhões de votos que recebi e vou governar para todas as brasileiras e todos os brasileiros, como sempre fiz. É preciso construir pontes em vez de muros", completou.

O presidente da República defendeu que o Brasil precisa "debater com urgência uma reforma política e do Judiciário". "É chegada a hora da Justiça brasileira recuperar a sua credibilidade. A atividade da magistratura precisa de juízes isentos, éticos e livres de conflito de interesses e projetos de enriquecimento. Com uma Justiça eficaz, poderemos encarar com mais rigor a corrupção, o crime organizado e sonegadores."

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Lula citou, ainda, a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que amplia os poderes do governo federal na área de segurança pública, que ficou conhecida como PEC da Segurança Pública. Disse que, agora que a proposta foi aprovada, pretende enviar ao Congresso uma medida provisória criando o Ministério da Segurança Pública.

"O combate às facções criminosas, às milícias, aos magnatas do crime e aos agressores de mulheres e meninas depende da integração entre o Governo Federal, os estados e municípios. Agora, com a aprovação da PEC da Segurança Pública, encaminharei Medida Provisória para garantir a criação do Ministério da Segurança Pública", declarou.

Lula voltou a defender o fim das apostas eletrônicas no País. Disse que "o fim das bets já está gerando impacto positivo na economia" e que "sem gastar em apostas, as famílias aumentaram o consumo, o comércio vende mais, a indústria produz mais, e a roda da economia volta a girar". "As bets destruíram vidas e precisam ficar no passado, como o pesadelo do qual o Brasil finalmente acordou."

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O presidente também defendeu investimentos na educação. Reafirmou compromissos de campanha, como a universalização do ensino integral e do Pé-de-Meia e a versão do programa para estudantes universitários. Disse que "nenhum desenvolvimento é possível sem uma revolução no nosso modelo de ensino".

Lula ainda falou que pretende ter um cuidado especial com os idosos. Afirmou que seu trabalho "terá foco no crescimento, sem abandonar o cuidado com quem mais precisa, sobretudo os idosos". "Iremos aprofundar a política nacional de cuidados. A população brasileira está envelhecendo, e é urgente um aperfeiçoamento das políticas públicas, para que sejam capazes de promover qualidade de vida e dignidade para a população idosa."