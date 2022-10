Lula acena ao agro e diz que não se pode confundir agronegócio com 'desmatador'

Isadora Duarte e Igor Soares, especial para a AE (via Agência Estado)

O ex-presidente da República e candidato ao Palácio do Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez neste domingo, 9, em Belo Horizonte, mais um aceno ao agronegócio - setor que apoia, majoritariamente, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) e é resistente à sua candidatura. "Não podemos confundir agronegócio com 'desmatador'. Aquele que não quer preservar não é agronegócio. É bandido mesmo", disse em coletiva à imprensa.

E acrescentou: "Agronegócio é aquele que produz, aquele que sabe que tem que cuidar da natureza."

Lula também criticou a atual política ambiental do governo Bolsonaro e prometeu mudanças na gestão ambiental.

"A política que o presidente tem para indígena, para a Amazônia e para mudança climática é zero. Faremos a maior política ambiental deste País", comentou o ex-presidente, lembrando os baixos índices de desmatamento na Amazônia de sua gestão.

Ainda neste domingo, Lula e o ex-governador de São Paulo e candidato a vice, Geraldo Alckmin, farão uma caminhada no centro da cidade entre a Praça da Liberdade e a Praça Tiradentes.