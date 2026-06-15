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Lula abre 9 pontos à frente de Flávio Bolsonaro no 1º turno, aponta BTG/Nexus

Escrito por Gabriel Máximo e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 07:32:00 Editado em 15.06.2026, 07:43:49
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 9 pontos de vantagem em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto no 1º turno para a Presidência da República. É o que aponta pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15.

Na simulação de 1º turno, o petista registrou 42% ante 33% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em maio, Lula registrava 40% e Flávio, 35%.

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Os ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e o empresário Renan Santos (Missão) aparecem com 4%, cada, empatados tecnicamente com o ex-governador Romeu Zema (Novo), o ex-ministro Joaquim Barbosa (DC) e Augusto Cury (Avante), que têm 2%, cada. O deputado federal Aécio Neves (PSDB) e Cabo Daciolo (Mobiliza) têm 1%, cada. Brancos, nulos ou nenhum somam 5%, enquanto eleitores que dizem não saber são 3%.

O Nexus ouviu 2.017 entrevistados, por telefone, nas 27 unidades da Federação, de 12 a 14 de junho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.

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