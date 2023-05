Luiz Marinho diz que CPI do MST não faz 'nenhum sentido'

Marlla Sabino (via Agência Estado)

O Ministro do Trabalho e do Emprego, Luiz Marinho, disse que não faz nenhum sentido uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). "Vamos esperar que não ocorra, vamos esperar que seja uma força da expressão", disse ao ser questionado sobre o tema durante entrevista ao Canal Livre, da Rede Bandeirantes, exibida na noite deste domingo, dia 14.

"O governo não tem problema com pressão, de qualquer natureza. Agora, tem que ser nas regras democráticas. Ocupação de áreas produtivas e tecnológicas, evidentemente que isso não se recomenda e espero que MST tenha sensibilidade para isso. Uma coisa é o MST cobrar, e é natural que cobre, não só o MST, mas todas as entidades que trabalham com a questão agrária, de cobrar que acelere processo em áreas não produtivas de reforma agrária."