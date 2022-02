Luiz Abi Antoun morre em acidente de carro no Mato Grosso

Da Redação

Luiz Abi Antoun havia retornado do Líbano há alguns meses

O empresário londrinense Luiz Abi Antoun morreu nesta terça-feira, em acidente de carro, no Mato Grosso. Antoun era um dos envolvidos na Operação Quadro Negro, citado pelo Ministério Público Federal como um dos principais suspeitos de operar esquema que teria desviado R$ 20 milhões dos recursos destinados a obras em escolas públicas do Paraná, durante o governo de Beto Richa.

continua após publicidade .

Antoun era apontado como um dos principais suspeitos de ser o operador do esquema de corrupção no governo e, diante das acusações, ele chegou a fugir para o Líbano, em 2018, onde permaneceu por dois anos. O empresário voltou ao país há alguns meses, após ter sua prisão preventiva suspensa pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.

continua após publicidade .

Além do envolvimento com as investigações da operação Quadro Negro, Luiz Abi Antoun, que era primo do ex-governador Beto Richa, também foi investigado nas operações Publicano – que apurava esquema de corrupção na Receita Estadual do Paraná; na Integração, que investigava irregularidades nas rodovias pedagiadas do Paraná; e também na operação Rádio Patrulha, que investigava esquema de propinas para desvio de dinheiro por meio de licitações no programa "Patrulha do Campo".