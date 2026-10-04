Luciano Zucco comemora eleição ao governo do Rio Grande do Sul

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), celebrou o resultado do pleito em um vídeo publicado na rede social X na noite deste domingo. "Vamos, Rio Grande", disse. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 91,53% das urnas apuradas, Zucco foi eleito com 57,88% dos votos válidos.

Em segundo lugar ficou Juliana Brizola (PDT), que somou 31,88% dos votos. Gabriel Souza (MDB) terminou na terceira colocação, com 8,40%. Na sequência, apareceram Marcelo Maranata (PSDB), com 1,65%, Priscila Voigt (UP), com 0,10%, e Rejane de Oliveira (PSTU), com 0,06%. Cesar Pontes (PCO), com a candidatura anulada sub judice, registrou 0,04%.