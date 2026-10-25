Lorenzo Pazolini derrota Ricardo Ferraço e se elege governador do Espírito Santo

O ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), venceu as eleições para governar o Espírito Santo neste domingo, 25, no segundo turno. Com 97,23% das urnas apuradas, o eleitorado capixaba elegeu o novo governador com 52,01% dos votos válidos, contra 47,99% de Ricardo Ferraço (MDB), que tentava a reeleição.

O resultado foi conhecido às 20h57, momento em que Pazolini se consagrou matematicamente governador em seu primeiro mandato no cargo. Ao lado de sua vice, Eliane Leal (PL), Pazolini governará o Espírito Santo pelos próximos quatro anos.

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O novo governador assume o cargo a partir do dia 6 de janeiro de 2027. A nova data de posse começa a valer a partir desta eleição, de acordo com a mudança definida por emenda constitucional promulgada em 2021 (EC 111).

O primeiro turno já mostrava uma vantagem do candidato do Republicanos sobre Ferraço, que assumiu o cargo de governador em abril após a saída de Renato Casagrande (PSB) para concorrer a uma cadeira no Senado, cargo o qual foi eleito no primeiro turno. Na primeira etapa do pleito, Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos contra 34,06% do candidato à reeleição.

Saiba quem é Lorenzo Pazolini

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O novo governador do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini, tem 44 anos e é formado em Direito. Antes de assumir um cargo político, ao 23 anos foi auditor do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TC-ES), além de ter sido delegado carreira na Polícia Civil do estado. Em 2018, foi eleito deputado estadual com 43.293 votos, mas deixou o cargo dois anos depois para disputar a prefeitura de Vitória.

Em 2020, Pazolini concorreu ao seu primeiro cargo como prefeito de Vitória, capital do Espírito Santo, pelo qual foi eleito com 58,50% dos votos no segundo turno.

Nas eleições municipais de 2024, Pazolini se reelegeu para o cargo de prefeito, o qual renunciou em abril neste ano para concorrer a governador. O comando da capital passou para a então vice-prefeita, Cris Samorini (PP).

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Apoio a Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais

Lorenzo Pazolini se aproximou publicamente do bolsonarismo durante as campanhas eleitorais. O apoio aos candidatos da família Bolsonaro marcou uma mudança na postura pública de Pazolini, que não havia declarado aliança com o grupo em eleições anteriores.

No último sábado, 17, Pazolini participou de um ato na Orla de Camburi, em Vitória, ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL). Diante de uma multidão, os dois percorreram um dos principais cartões postais da cidade em um caminhão trio elétrico, acompanhados pelo governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o mais votado no País.

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A aproximação ocorreu em um cenário de forte votação bolsonarista no Espírito Santo. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 1.233.194 votos no Estado, o equivalente a 54,78% dos votos válidos, resultado que reforçou o peso político do grupo no eleitorado capixaba.