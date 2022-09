Lira quer punir institutos de pesquisa por 'erro ou desserviço' em resultados

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Na manhã desta quinta-feira, 22, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), aliado do presidente Jair Bolsonaro, defendeu punições para institutos de pesquisas que "erram demasiado ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura". A manifestação ocorreu no perfil do Twitter do político .

Bolsonaro vem questionando as pesquisas de intenção de votos. Em Londres, o presidente voltou a dizer que não acredita nos dados divulgados. "Eu digo: se eu tiver menos de 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE, tendo em vista obviamente o 'Datapovo' que você mede pela quantidade de pessoas que não só vão nos meus eventos bem como nos recepcionam ao longo do percurso até chegar ao local do evento".

Em suas redes sociais, Lira afirmou que não há justificativas para as grandes divergências apresentadas em pesquisa de intenção de votos de diferentes institutos. "Não podemos permitir que haja manipulações de resultados em pesquisas eleitorais. Isso fere a democracia", afirmou Lira.

A critica do deputado ocorre um dia depois de um pesquisador do Datafolha ser agredido com socos e pontapés por um bolsonarista, na tarde de terça-feira, 20, em Ariranha, cidade de 9,8 mil habitantes, na região norte do Estado de São Paulo.

O profissional do instituto entrevistava um morador local quando um homem, identificado como Rafael Bianchini, se aproximou e, aos gritos, passou a exigir que também fosse ouvido na pesquisa. "Só pega Lula e vagabundo", disse o agressor, no meio da rua.