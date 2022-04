Lira diz que orçamento secreto ajuda a financiar saúde no Brasil

Da Redação

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira, 26, durante a 23ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios, que o orçamento secreto ajuda a financiar a saúde no Brasil. Por meio do esquema, revelado pelo Estadão no ano passado, o governo Bolsonaro destina verbas a parlamentares aliados sem critérios definidos e transparência em troca de apoio no Congresso.

"Sobre o orçamento dito como secreto, os custeios para a saúde que entram direto na conta dos municípios. O que seria da atenção básica do Brasil se não tivesse esses recursos para a saúde, que não tem placa de inauguração, que não tem festa de inauguração, mas que todos os prefeitos e prefeitas sabem o quanto é importante para pagamento de folha, compra de medicamentos, de equipamentos, de reformas", declarou Lira, ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).