Lira diz que deputado Luís Miranda mandou mensagem e pediu desculpas a ele

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que o deputado Luis Miranda (DEM-DF) enviou mensagem com um pedido de desculpas por ter envolvido seu nome em um depoimento à Polícia Federal. Miranda disse que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello contou a ele que sofria pressão para liberar verbas de emendas a parlamentares - que ele chamou de "pixulé" no dia em que deixou o cargo e foi substituído por Marcelo Queiroga.

Citando Pazuello, Miranda disse à Polícia Federal que Lira teria ameaçado pedir a demissão do ministro ao presidente Jair Bolsonaro, caso o dinheiro não fosse liberado. O ex-ministro negou a conversa. Lira, por sua vez, publicou nota ontem, 3, e disse que Miranda terá que esclarecer o assunto no Conselho de Ética da Câmara.

"Não dou liberdade a nenhum ministro para fazer qualquer tipo de ilação, muito menos qualquer deputado nesse sentido", afirmou, em entrevista à CNN.

Lira mencionou ainda que tinha acabado de receber uma mensagem de Luis Miranda, com um pedido de desculpas. "Me desculpe por tudo isso, você de fato não tem nada a ver com essa história. No contexto de demonstrar quem era Pazuello e minhas conversas com ele, acabei mais uma vez lhe trazendo para uma história ao qual você não faz parte. Erro meu, tentando corrigir", disse Lira, ao relatar o conteúdo da mensagem.