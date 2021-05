Lira defende voto impresso em visita ao nordeste

Continua após publicidade

Arthur Lira, (PP) presidente da Câmara dos Deputados, confirmou nesta quinta-feira, (13) que iniciará uma comissão na Câmara dos Deputados para avaliar a implementação de urnas eletrônicas com módulo impressor de voto nas próximas eleições.

"Nós queremos votar e ter a certeza de que esse voto é confirmado da maneira com que a gente colocou", disse Lira.

"Deve estar sendo instalada hoje a comissão na Câmara dos Deputados para que a gente possa votar no plenário e, daí, mandar para o Senado em tempo hábil para que as providências sejam tomadas e a voz da população seja ouvida. Nós queremos votar e ter a certeza de que esse voto é confirmado da maneira com que a gente colocou", afirmou o presidente da Câmara.

Não há comprovação de que as urnas eletrônicas apresentem problemas na validação dos votos. Segundo o Fato ou Fake, notícias propagadas sobre o assunto no WhatsApp são mentira. As urnas eletrônicas passam por auditorias nos dias das eleições, processo pode ser acompanhado por cidadãos e partidos políticos.

Presidente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Luís Roberto Barroso, também integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quinta que as urnas "não são um problema" e que "nunca se documentou fraude" em 25 anos de uso nas eleições.

"As urnas eletrônicas ajudaram a superar os ciclos da vida brasileira que vêm desde a República Velha, em que as fraudes se acumulavam", diz o ministro. Antes, ao Blog do Camarotti, Barroso classificou que a aprovação do voto impresso criará "caos no sistema que funciona muitíssimo bem".

Bolsonaro chama Lira de 'pai' do voto impresso

A declaração de Lira aconteceu durante a inauguração do trecho IV do Canal do Sertão, no município alagoano de São José da Tapera, na companhia do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Conforme o Blog da Ana Flor, Bolsonaro indicou logo após a eleição de Lira e a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que o voto impresso está entre os projetos prioritários do poder Executivo.

Bolsonaro elogiou o presidente da Câmara ao comemorar a criação da comissão para tratar do assunto. "O voto impresso tem nome, né?! Mãe é a deputada Bia Kicis [presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara], lá de Brasília, pai é o Arthur Lira, que instalou a comissão no dia de ontem. Parabéns, Arthur!", disse o presidente da República.

O evento foi o terceiro ponto de parada da comitiva presidencial em Alagoas. Pela manhã, Bolsonaro participou da inauguração de um conjunto habitacional no Benedito Bentes e depois da entrega do viaduto na rotatória da antiga PRF, entre a BR-316 e a BR-104.

Com informações: G1