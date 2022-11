Lira comparece a jantar do PL de olho em apoio para reeleição na Câmara

Débora Álvares (via Agência Estado)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), também participa do jantar promovido pelo PL na noite desta terça em Brasília. Ele busca o apoio da legenda, que fez a maior bancada do Congresso, à sua reeleição ao comando da Casa.

Lira está costurando um amplo apoio em torno de si, que já conta com 14 partidos. Hoje, PT, PV, PCdoB e PSB aderiram ao blocão. Mas o deputado quer o PL, que elegeu 99 deputados para a próxima legislatura, ao seu lado.

Do lado do partido, comandado por Valdemar Costa Neto, o apoio a Lira está sendo costurado de olho no comando do Senado, para o qual o PL pretende lançar o senador eleito Rogério Marinho (RN) contra o atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).