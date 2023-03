Lira chega ao Palácio da Alvorada para reunião com Lula

Sofia Aguiar (via Agência Estado)

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chegou nesta sexta, 24, ao Palácio da Alvorada para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na pauta, está a discussão sobre a tramitação das Medidas Provisórias (MP) no Congresso.

Conforme mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), como Lira não irá compor a comitiva presidencial à China, o encontro com o chefe do Executivo era previsto.

Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), vivem impasse em relação à tramitação das MPs, que tiveram rito excepcional diante da pandemia da covid-19. Durante a crise sanitária, o Congresso definiu que as MPs poderiam ir direto ao plenário, sem necessidade de passar antes por comissão mista.