Ligado a Alcolumbre, ministro das Comunicações diz que não falou com Lula sobre sair do governo

O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, afirmou nesta segunda-feira, 4, que não tratou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre uma eventual saída do governo. A possibilidade tem sido levantada por uma ala do PT como resposta política ao que foi visto como um movimento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), após a rejeição do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF). Esse grupo do partido entende que Alcolumbre teria articulado a derrota do governo e, por isso, deveria perder espaço na administração federal, com a retirada de cargos ocupados por nomes indicados por ele.

Nesse caso, os primeiros alvos seriam os ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional, ocupado por Waldez Góes, e o das Comunicações, chefiado por Frederico Siqueira. O chefe da Pasta das Comunicações afirma que sua indicação é técnica, por isso, não faria sentido sua saída como resposta política.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Minha indicação é técnica, não é assunto político, por isso não falei com Lula sobre esse assunto. Meu objetivo segue em garantir a execução política das políticas públicas e inclusão. A expectativa é seguir até o final de 2026", afirmou ao Broadcast em evento em Brasília.

Frederico Siqueira assumiu o comando do Ministério das Comunicações com perfil técnico, após trajetória ligada ao setor de telecomunicações. Sua indicação foi defendida dentro do governo como uma escolha voltada à execução de políticas públicas, especialmente nas áreas de conectividade e inclusão digital. Até o momento, a Presidência da República do Brasil não sinalizou oficialmente qualquer mudança na equipe ministerial em decorrência do episódio envolvendo a indicação ao STF.