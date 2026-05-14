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Líderes do PT, PCdoB e PV encaminham representação criminal contra Flávio e Eduardo à PGR

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 19:34:00 Editado em 14.05.2026, 19:44:05
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Líderes do PT, PCdoB e PV no Congresso Nacional encaminharam à Procuradoria-Geral da República (PGR) e à Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira, 14, uma representação criminal contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por "possíveis crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, peculato, desvio de recursos públicos, falsidade ideológica, corrupção, evasão de divisas, coação no curso do processo e crimes contra a soberania nacional".

A representação também inclui o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, entre outros aliados bolsonaristas. A peça foi protocolada um dia após o site The Intercept Brasil ter publicado uma reportagem que mostrou que Flávio negociou o repasse de R$ 134 milhões com Vorcaro para financiar o filme "Dark Horse", sobre a vida de Bolsonaro.

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"A presente representação busca apurar se recursos privados oriundos do ecossistema do Banco Master, recursos públicos derivados de emendas parlamentares, estruturas societárias ligadas à produção do filme Dark Horse e operações em dólar realizadas no exterior foram articulados em uma engrenagem comum de financiamento político, comunicação internacional, blindagem judicial e sustentação do golpe continuado contra as instituições brasileiras", diz o documento.

O texto prossegue: "A hipótese investigativa envolve possível lavagem de dinheiro transnacional, uso de entidades interpostas, fragmentação de repasses públicos, ocultação de beneficiários finais, simulação de finalidade cultural e eventual caixa 2 político-eleitoral, inclusive mediante promoção antecipada da família Bolsonaro e de seu grupo político".

De acordo com a representação, "a hipótese central é que estruturas empresariais e associativas ligadas à produção do filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro, podem ter sido instrumentalizadas para captar, circular, ocultar ou dar aparência lícita a recursos destinados à atuação política da família Bolsonaro, inclusive no exterior".

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Os signatários pedem a investigação do fluxo privado ligado a Vorcaro e do fluxo de emendas parlamentares destinadas a entidades vinculadas à produtora. Assinam a peça a senadora Tereza Leitão (PT-PE) e os deputados Pedro Uczai (PT-SC), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Aliel Machado (PV-PR), entre outros congressistas.

Nas redes sociais e em entrevista à GloboNews, Flávio negou irregularidades e disse que não admitiu contato com Vorcaro antes por obediência a uma cláusula de confidencialidade contratual. Segundo ele, o aporte se deu exclusivamente no contexto de um investimento privado na produção audiovisual.

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VORCARO/FLÁVIO BOLSONARO/CONVERSA/INTERCEPT/OPOSIÇÃO/PGR/REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
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