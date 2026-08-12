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Líder do PT publica foto ao lado de Motta no hospital e diz que está bem após AVC

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O deputado federal Pedro Uczai (PT-SC), líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, publicou foto nesta quarta-feira, 12, ao lado de Hugo Motta (Republicanos-PB) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ) em cama de hospital.

Na postagem, a Liderança do PT na Câmara dos Deputados afirmou que apresenta quadro clínico estável após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na terça-feira, 11, durante reunião do Colégio de Líderes.

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Segundo a nota, Uczai está consciente, com boa evolução clínica e sem comprometimento cognitivo ou motor, e permanece internado para a realização de exames complementares.

O texto afirma ainda que o parlamentar conversou por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O presidente Lula pediu ao Líder para cuidar da saúde, porque ele precisa estar bem para construir o mandato, liderar a Bancada e ajudar na campanha eleitoral", diz.

Ao citar os deputados federais Hugo Motta, que é presidente da Câmara dos Deputados, e Jandira Feghali, a nota destaca que os dois parlamentares são médicos.

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A visita ocorre dois dias depois de o presidente da Câmara declarar apoio à reeleição de Lula. Na segunda-feira, 10, Motta afirmou que ele e o Republicanos da Paraíba apoiarão a candidatura do petista. Ao anunciar ao apoio, descreveu Lula como o presidente "que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o País".

Antes, Lula já havia prometido apoio à reeleição de Hugo Motta à Presidência da Câmara dos Deputados.

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