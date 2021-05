Líder do PT no Senado, Paulo Rocha exalta legado de Covas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O líder do PT no Senado, Paulo Rocha (PA), lamentou neste domingo a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB).

"É uma grande perda para a família, amigos, o PSDB, São Paulo e o país. Meus mais sinceros sentimentos. O câncer pode tirar a vida, mas jamais apagará o legado", disse, em sua conta do Twitter.

Covas morreu neste domingo aos 41 anos, após uma longa batalha contra um câncer.