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Líder do PT na Câmara, Pedro Uczai recebe alta hospitalar após sofrer AVC

Escrito por Fabrícia Braga (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Pedro Uczai (PT-SC), recebeu alta médica nessa terça-feira, 18, após permanecer oito dias internado no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo nota divulgada pela liderança do partido, o parlamentar continuará realizando exames de rotina e seguirá o tratamento indicado pela equipe médica.

"Estou aqui recebendo alta do hospital depois de oito dias, nesse momento o sentimento é de gratidão, muito obrigado pela sua torcida, pelo seu apoio, pela sua solidariedade, muito obrigado", disse Uczai em vídeo publicado nas redes sociais na noite dessa terça-feira, 18.

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Pedro Uczai foi internado no dia 11 de agosto, após passar mal durante uma reunião do Colégio de Líderes da Câmara. Segundo sua assessoria, o deputado sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico no cerebelo esquerdo. Na ocasião, ele estava consciente, orientado e em condição clínica estável.

No dia, o episódio impactou a agenda do plenário. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), cancelou a sessão que estava prevista para a data. A reunião do Colégio de Líderes era realizada para definir o calendário de votações para a semana de "esforço concentrado" estabelecida por causa das eleições.

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