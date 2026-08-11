Líder do PT na Câmara passa mal em reunião e Motta cancela ordem do dia

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), passou mal durante a reunião de líderes da Casa nesta terça-feira, 11. O petista precisou ser retirado da sala onde ocorria o encontro em uma maca e foi levado ao Departamento Médico da Câmara (Demed). A causa do mal súbito ainda não foi divulgada.

Segundo o líder do Governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), Uczai estava encerrando sua fala no encontro, quando sentiu uma tontura e desmaiou. Pimenta afirmou ainda que, ao recuperar a consciência, o líder petista parecia "desnorteado".

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De acordo com a assessoria da presidência da Casa, Uczai foi imediatamente atendido pelos deputados Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Dr. Luizinho (PP-RJ) e pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), que são médicos. Posteriormente, uma equipe foi chamada e o petista foi levado ao Demed.

Diante da situação, Motta decidiu cancelar a sessão de votação prevista para esta terça-feira. A pauta será publicada ainda hoje, com previsão que a deliberação ocorra na quarta-feira, 12.