Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Líder do governo Lula apresenta PEC com código de ética e quarentena para ministros do STF

Escrito por Daniel Weterman (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O líder do governo Lula no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP), apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) instituindo um código de ética para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e alterando as regras para escolha de magistrados para a Corte.

Randolfe começou a coletar assinaturas para a PEC no Senado em meio à crise no STF provocada pelo Caso Master. Na noite de quinta-feira, 10, o ministro André Mendonça derrubou o sigilo dos processos envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

São necessárias 27 assinaturas para a proposta começar a ser discutida. Em caso de votação, 49 dos 81 senadores precisam ser favoráveis ao texto em dois turnos.

Em meio à campanha presidencial, o presidente Lula resolveu defender que todos os envolvidos sejam investigados, "doa a quem doer", incluindo o ministro Alexandre de Moraes.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário de Lula na disputa, passou a ser investigado por conta do financiamento a "Dark Horse", um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PEC do líder do governo impõe um Código de Ética e Conduta da Magistratura Nacional obrigatório para todos os magistrados do País, inclusive os ministros do Supremo.

Os ministros não poderão receber custeio de viagens ou hospedagem e nem atuar em processos que envolvam "interesses próprios ou de seu cônjuge, companheiro ou parente", de acordo com a PEC.

Além disso, ficará proibido qualquer vínculo "com escritório de advocacia com atuação perante o respectivo juízo ou tribunal" e a participação no julgamento de processos patrocinados por escritórios de "cônjuge, companheiro ou parente seu em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau", segundo o texto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A proposta tem relação direta com Moraes. No dia 1º de setembro, o Estadão revelou o teor de mensagens trocadas entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro. O magistrado editou um contrato do escritório de sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, no valor de R$ 130 milhões. As mensagens sugerem que Vorcaro consultou o ministro sobre fugir do País dois dias antes de ser preso.

Ministros do STF passarão a ser fiscalizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), assim como demais juízes. Da mesma forma, o procurador-geral da República terá atuação submetida ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Hoje, não há essa submissão.

A PEC muda alguns critérios para escolha de ministros do STF. Os magistrados não poderão ter exercido cargo público de confiança nem mantido filiação partidária nos seis meses anteriores à indicação, o que impediria presidentes da República de indicarem ministros de seus governos e filiados a partidos políticos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois de deixarem o STF, os ministros terão que passar por uma quarentena de seis meses seis meses após deixarem o cargo, sem ocupar outras funções.

Além disso, nenhum Ministro poderá suspender ou restringir a eficácia de uma por decisão monocrática, segundo a PEC.

"As medidas propostas têm por finalidade fortalecer a legitimidade e a responsabilidade do Poder Judiciário", segundo Randolfe. "Independência não deve significar ausência de controles; autonomia não se confunde com ausência de accountability; e a autoridade constitucional deve ser exercida em equilíbrio com a transparência, a colegialidade e os demais princípios republicanos", disse o senador na justificativa da PEC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
STF/CRISE/GOVERNO FEDERAL/SUGESTÃO/PEC/CÓDIGO DE ÉTICA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV