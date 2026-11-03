Líder do governo lista prioridades no Senado e diz esperar votação de Orçamento em 17/12
A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), apresentou nesta terça-feira, 3, uma lista de prioridades para a gestão Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que precisam de aprovação no Senado. A apresentação foi feita a líderes de bancadas durante reunião com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP).
Seguindo Tereza, a lista inclui:
- Orçamento para 2027;
- PEC da Segurança;
- Medida Provisória que proíbe as bets;
- Indicação de autoridades, incluindo de agências reguladoras;
- Tarifa zero para transporte público aos fins de semana;
- Fixação da alíquota de referência para a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).
Segundo Tereza, a oposição demonstrou abertura para a discussão das medidas. No caso do Orçamento, por exemplo, a senadora afirmou haver um consenso entre governo e oposição para aprová-lo em 17 de dezembro.
A senadora disse também acreditar ser possível aprovar em dois turnos a PEC da Segurança ainda nesta terça-feira, 3.
Questionada sobre mudanças no sistema eleitoral, como a implementação do voto distrital misto, a parlamentar afirmou que essa não é uma prioridade do governo no momento.