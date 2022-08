Lewandowski aprova primeiros registros de candidatos à Presidência

Redação (via Agência Estado)

O ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Superior Eleitoral, deferiu neste domingo, 21, os dois primeiros registros de candidaturas à Presidência da República, o de Vera Lúcia (PSTU) e o de Sofia Manzano (PCB). Ao todo, a Corte recebeu doze requerimentos de registro de candidatura ao Palácio do Planalto. Os demais ainda estão sob análise.

Nos despachos em que deu o aval para as candidaturas de Vera Lúcia e Sofia Manzano, o ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral destacou que não houve impugnação aos registros ou notícia de inelegibilidade das candidatas. Também destacou que a Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do presente requerimento.

Como mostrou o Estadão, a PGE requereu documentos referentes aos registros das candidaturas dos quatro políticos que figuraram na ponta das pesquisas eleitorais Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT). As campanhas já apresentaram documentos e contestações aos pareceres da Procuradoria Geral Eleitoral.

Os processos de candidatura foram distribuídos aos gabinetes de diferentes ministros do TSE. O magistrado responsável pelo processo de candidatura analisa não só o pedido de registro do candidato, mas também eventuais impugnações feitas à chapa, além de recursos. O TSE analisa os pedidos de candidatos à Presidência e eventuais recursos até o dia 12 de setembro.