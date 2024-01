Leonardo Magalhães é nomeado para cargo de defensor público-geral federal

O governo federal nomeou Leonardo Cardoso de Magalhães para exercer o cargo de defensor público-geral federal, na vaga decorrente do término do mandato de Daniel de Macedo Alves Pereira. O Decreto com a nomeação está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 10. Defensor federal há 15 anos, Leonardo Magalhães foi indicado ao cargo pelo governo após o Senado rejeitar o nome de Igor Roque para o comando da DPU. Em dezembro, o Senado aprovou a indicação de Magalhães, que já atuou em diversas áreas na Defensoria Pública da União, tendo exercido função de defensor público interamericano junto à Comissão e à Corte Interamericana de Direitos Humanos.

