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Leonardo Avalanche renuncia à candidatura ao Planalto e diz que não apoiará ninguém

Escrito por Gabriel Gonçalves (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Leonardo Avalanche (PRTB) anunciou nesta quarta-feira, 30, a renúncia à candidatura à Presidência da República. Em comunicado, afirmou que deixa a disputa por "motivos técnicos, jurídicos e pessoais" e disse que não manifestará apoio a nenhum dos candidatos que permanecem na corrida pelo Planalto. Avalanche havia entrado na disputa para substituir o ex-coach Pablo Marçal, declarado inelegível pela Justiça Eleitoral.

"Não manifestarei apoio a nenhum dos candidatos, por entender que nenhum deles nos representa", escreveu Avalanche.

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No texto, o agora ex-candidato também fez críticas à direita. "Que País é esse onde banalizam a corrupção para tentar eleger alguém da pseudodireita?", afirmou.

Avalanche disse ainda estar "impressionado em ver pessoas de bem apoiarem um cidadão da pseudodireita envolvido em tantos escândalos, entre eles, rachadinha, corrupção e Banco Master". Na sequência, afirmou ter "a percepção de que todos ao seu redor ou receberam propina do Master, ou nutrem a expectativa de receber" e declarou que "as evidências mostram que a maior parte do núcleo duro da campanha teve envolvimentos diretos ou indiretos com o Banco Master".

Ao final do comunicado, escreveu: "Povo brasileiro, não percamos a esperança de um Brasil melhor. 2028 é logo ali".

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