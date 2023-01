Leilão do Rodoanel será um dos primeiros compromissos do governo, diz Tarcísio

Matheus de Souza e Gustavo Queiroz (via Agência Estado)

Ex-ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou há pouco na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para a cerimônia de posse do seu governo.

Encerrando 28 anos da gestão tucana no Estado, o governador diplomado afirmou que pretende ter uma relação de muito diálogo com o parlamento e que, neste início de governo, vai focar em cumprir promessas de campanha. Entre os focos dos 100 primeiros dias, estará o leilão do Rodoanel.

"Os primeiros dias serão de muito trabalho, Pretendemos fazer as primeiras entregas e leilões importantes como o do Rodoanel", disse, em entrevista para a TV Alesp. Tarcísio estava acompanhado do vice-governador eleito, Felício Ramuth (PSD).

Ao chegar no local, o grupo de manifestantes que permanece acampado ao lado do Comando Militar do Sudeste e questiona o resultado das urnas, recebeu o ex-ministro aos gritos de "Tarcísio". O acampamento está localizado ao lado da Assembleia Legislativa.