Kassio Nunes Marques assina termo de posse como presidente do TSE

Os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça assinaram os termos de posse como presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), respectivamente, durante a cerimônia, realizada na noite desta terça-feira, 12. A dupla, indicada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ficará à frente da Corte eleitoral durante as eleições de outubro. O mandato tem duração de dois anos.

Os presidentes da República, Luiz Inácio da Silva (PT), da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), entre outras autoridades participam da cerimônia. O senador Flávio Bolsonaro (PL), o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) também compareceram ao plenário.