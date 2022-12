Kassio Marques vota a favor do orçamento secreto com transparência e vira placar

Lavínia Kaucz e Bruno Luiz (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu que o orçamento secreto é assunto legislativo e votou a favor da continuidade do esquema. O placar está em 2 a 1 para a constitucionalidade da execução das emendas de relator. Após seu voto, a sessão foi suspensa. Ainda restam sete ministros para votar.

continua após publicidade .

O ministro afirma que as ações, propostas por PSB, Rede, PSOL e Cidadania, vem de partidos que não tiveram "êxito dentro do Parlamento" e buscam o Judiciário como "espécie de terceiro turno de deliberação".

"O Poder Judiciário não tem os elementos indispensáveis, nem a missão institucional, de avaliar o acerto ou desacerto de decisões parlamentares sobre o orçamento", apontou. Nunes Marques afirmou, ainda, que "quanto maior o poder do Legislativo sobre o orçamento, mais democrático é o País".

continua após publicidade .

Ele concordou com os autores da ação, entretanto, no que diz respeito à falta de transparência na distribuição e pagamento das emendas. "As programações orçamentárias são públicas e devem estar à disposição para qualquer cidadão em consulta", ponderou.

O voto do magistrado foi na mesma linha de André Mendonça. Ambos foram indicados ao STF pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), cujo governo inaugurou o esquema. Eles divergiram da relatora, ministra Rosa Weber, que considerou todo o esquema inconstitucional ao proferir o primeiro voto ontem. Ela argumentou que esse tipo de emenda deve servir apenas à correção de erros e omissões no orçamento e foi desvirtuado para atender a interesses pessoais e objetivos eleitorais.