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Kássio e Toffoli acompanham Mendonça sobre N. S. Aparecida; placar está em 3 a 0

Escrito por Lavínia Kaucz e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os ministros Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votaram para confirmar a decisão do ministro André Mendonça que determinou a derrubada de 1.125 publicações em redes sociais que associavam o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) a um projeto de lei para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

A sessão virtual do TSE começou na manhã desta quarta-feira e vai até às 23h59 do mesmo dia. Até o momento, o placar está em 3 a 0 pela manutenção da decisão.

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Após a ordem de Mendonça, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino atendeu a um pedido do humorista Antonio Tabet e liberou as postagens que associam Flávio ao boato. Depois, o ministro do STF Luiz Fux derrubou a decisão de Dino, restabelecendo os efeitos da liminar de Mendonça.

Após a divergência entre os ministros, o presidente da Corte, Edson Fachin, cogitou pautar o caso no plenário presencial do Tribunal. Entretanto, ele foi desaconselhado por colegas para evitar novos embates entre os magistrados.

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