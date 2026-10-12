Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Kassio convoca campanhas de Flávio e Lula para reunião nesta terça (13)

Escrito por Carolina Brígido (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, marcou para terça-feira, 13, às 15h30 uma reunião com os coordenadores das campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL). O encontro foi agendado na semana passada.

Os representantes das duas campanhas vão se encontrar com Nunes Marques em meio a uma guerra de liminares promovida na reta final das eleições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na semana passada, André Mendonça, vice-presidente da Corte, determinou a retirada do ar de uma série de postagens da campanha de Lula que criticavam supostas propostas de Flávio.

No domingo, 11, Nunes Marques derrubou o canal de WhatsApp "Exército de Lula". Horas mais tarde, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, corregedor-geral eleitoral, restituiu o canal. A questão pode ser levada ao plenário, mas ainda não há previsão de quando isso vai acontecer.

Nesta segunda-feira, 12, Nunes Marques determinou que uma análise do canal com "máxima urgência" pela área técnica do TSE. O setor informou ao ministro que não encontrou conteúdos falsos investigados pela Corte no canal "Exército do Lula", mas apontou riscos eleitorais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O "Exército de Lula", que reúne mais de 3,7 milhões de usuários, é coordenado pelo deputado André Janones (Rede-MG), e foi acusado pela campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, de disseminar desinformação.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/TSE/KASSIO/CAMPANHAS/LULA/FLÁVIO/CONVOCAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV