Kassab: PSD não é Centrão e tem candidato próprio; Caiado é competitivo e tem equipe boa

O presidente nacional do PSD e candidato à vice-presidente da República, Gilberto Kassab, disse nesta segunda-feira, 17, que o fato de partidos do chamado "Centrão" não terem embarcado no apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência foi positivo para a candidatura do seu partido, liderada pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado. Segundo Kassab, o PSD não pertence ao Centrão porque resolveu lançar Caiado à Presidência.

"À medida que o Flávio contava com o Centrão e agora não conta mais, ele perdeu o tempo de televisão. Se ele perdeu o tempo de televisão, esse tempo veio para o Caiado, uma grande parte. Então, foi bom para o Caiado", disse Kassab em conversa com a imprensa após participar de evento organizado pelo Grupo Voto, na capital paulista.

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Kassab também reforçou que vê como "chance zero" de Flávio Bolsonaro ganhar as eleições. "O PSD lançou o candidato porque acha que é a melhor alternativa para o Brasil para evitar o PT ou o PL, o Bolsonaro ou o Lula. Aqueles que não querem o Lula, são 50% da população brasileira", salientou.

Na avaliação do presidente do PSD, a campanha de Flávio Bolsonaro está "preocupada" com Caiado. "Eles não estão preocupados com o Romeu Zema, nem com Renan Santos. Então é jogo político, é jogo da campanha."