Kassab: Lula disse que estará com Eduardo Paes, ele não pode falar não

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 08.02.2026, 21:55:00 Editado em 08.02.2026, 22:08:19
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, negou que o prefeito do Rio de Janeiro (PSD-RJ), Eduardo Paes, tenha indicado que apoiará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição em 2026. "O Lula é quem disse que está com ele. E ele não pode falar não", afirmou em entrevista ao Canal Livre, da Band.

Kassab também disse que três candidatos à Presidência querem estar no palanque de Paes nas eleições, mas que o PSD tem vantagem. "O Lula estará no palanque do Eduardo Paes, o (governador) Cláudio Castro (PL-RJ) e o nosso candidato também estará no palanque dele. Então o Eduardo Paes vai ter três candidatos que querem estar com ele, mas acho que o nosso vai levar vantagem, porque é do mesmo partido, mesmo padrão e vai ter uma grande votação", observou.

Castro é apoiado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que também é pré-candidato à Presidência.

Para Lula, é estratégico garantir um palanque no Rio de Janeiro, segundo maior colégio eleitoral do País. O PSD se movimenta para lançar uma candidatura própria à Presidência, mas mantém cargos no governo federal.

APOIO eduardo paes eleições 2026 kassab Lula
