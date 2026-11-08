Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Kassab espera corte nas contas públicas para balizar apoio do PSD a Lula 4

Escrito por Eduardo Puccioni (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O direcionamento do atual governo em relação às contas públicas deve balizar o relacionamento do PSD com Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, em entrevista ao jornal Valor Econômico. O PSD terá 43 deputados federais e quatro senadores a partir de fevereiro de 2027.

Kassab quer manter participação de seus correligionários na administração federal e acredita na legitimidade de Lula para entregar os programas sociais, mas quer compromisso com os cortes de gastos. Ainda de acordo com a reportagem, Kassab classificou como "inaceitável" o modelo das emendas parlamentares e propõe que todos esses recursos sejam vinculados aos programas do Executivo, com os R$ 60 bilhões que serão destinados pelos parlamentares no ano que vem associado a projeto aprovado nas urnas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Sobre a presidência da Câmara, Kassab afirmou que os deputados da legenda já encaminharam apoio à recondução de Hugo Morra (Republicanos-PB), enquanto os senadores devem definir suas posições nos próximos dias.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Contas Públicas Gilberto Kassab Lula PSD
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV