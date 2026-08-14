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Kassab diz que chance de Flávio Bolsonaro ser eleito é 'zero' e que Centrão está com Lula

Escrito por Pedro Augusto Figueiredo e Renan Porto (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Presidente do PSD e candidato a vice-presidente, Gilberto Kassab disse a uma plateia de empresários na quinta-feira, 13, que o senador Flávio Bolsonaro (PL) é "preservado" neste momento das críticas dos adversários e que vai "desabar" nas pesquisas quando a campanha começar oficialmente, no próximo domingo, 16.

"Eu posso falar para vocês que a chance do Flávio se eleger é zero", disse Kassab durante uma reunião na sede do Iate Clube de Santos, localizada em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo. "A própria pesquisa é tendenciosa porque ela não pega o Flávio que está apanhando durante a campanha. Ele está sendo preservado. Na hora que o PT mostrar quem é o Flávio e as pessoas que estão no entorno dele, ele vai desabar", acrescentou.

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Para Kassab, embora os partidos do Centrão tenham declarado neutralidade, na prática eles apoiam a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Os partidos do Centrão não estão apoiando o Caiado, estão com Lula. (...) Caiado não é a terceira via, é a alternativa", afirmou ele, que foi aplaudido pelos presentes naquele momento.

Ao mesmo tempo, o dirigente partidário comemorou o fato de as siglas do Centrão não terem lançado candidatura nem se coligado oficialmente com Lula ou Flávio. Sem o tempo de propaganda eleitoral delas ajudando os adversários, Caiado saiu de 50 segundos de televisão e rádio para 2 minutos e 20 segundos, nas contas de Kassab. "É uma eternidade, quase uma novela no horário gratuito", afirmou.

O encontro, com cerca de 200 pessoas, foi organizado pelo próprio Kassab e pelo ex-ministro Andrea Matarazzo (PSD) em meio ao diagnóstico da campanha de que o empresariado, de forma geral, está desanimado com a candidatura de Flávio e à procura de uma candidatura alternativa.

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A plateia era composta principalmente de empresários do agronegócio e dos setores financeiro, industrial e de mineração. Entre os presentes, estavam o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi; o pecuarista Jovelino Mineiro; o acionista do grupo Jacto, fabricante de máquinas agrícolas Shiro Nishimura,; a socialite Narcisa Tamborindeguy; e a presidente da Comunitas, Regina Esteves.

Caiado foi aplaudido em diversos momentos, entre eles quando disse que o PT é conivente com o narcotráfico, que vai colocar um freio nos "covardezinhos" que praticam feminicídio e que um País que tem Lula e Fernando Haddad (PT) não precisa de inteligência artificial.

O candidato declarou que pretende realizar reformas administrativa e política, com a implantação do voto distrital misto, e retomar a reforma trabalhista. Segundo o ex-governador, as regras trabalhistas aprovadas na gestão de Michel Temer (MDB) foram "mutiladas" por decisões de tribunais superiores.

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Ele também chamou Lula e Flávio de "fujões", por não participarem de debates e sabatinas, e sugeriu a aprovação de uma lei para quem não comparecer a estes eventos ter o registro da candidatura negado.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDENCIÁVEIS/RONALDO CAIADO/GILBERTO KASSAB
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