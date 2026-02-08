Kassab diz que candidatura de Tarcísio à Presidência é 'página virada'

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse que a possibilidade do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), concorrer à Presidência em 2026 já é "página virada". "Um governador de São Paulo bem avaliado sempre é um presidenciável. Essa página está virada, ele tem dito que não será. Vamos agora participar dessas eleições. 2030 está muito longe, teremos novos governadores, novos prefeitos daqui a dois anos", afirmou em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, que vai ao ar neste domingo, 8.

Kassab apoiava a candidatura de Tarcísio à Presidência em 2026, mas o governador tem negado a pretensão e reiterado que vai concorrer à reeleição em São Paulo. Kassab, que é secretário de Governo e Relações Institucionais no governo de Tarcísio, é cotado para ser vice na chapa do governador.

O presidente do PSD quer lançar um candidato próprio para a Presidência e deve tomar a decisão até 15 de abril. O partido reúne três pré-candidatos à Presidência. No mês passado, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deixou o União Brasil e se filiou ao PSD. Os governadores Ratinho Júnior, do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, também são filiados à legenda.

Na entrevista à Band, Kassab disse que a troca de partido por Caiado foi um movimento "mais ou menos coordenado, fruto da concordância dele da nossa decisão de caminhar com o Tarcísio".

Ele também reforçou que vê espaço para uma candidatura de centro em 2026. "O espaço é maior, as pessoas e as pesquisas indicam isso, que querem essa candidatura moderada. O PSD está procurando juntar quase todos em um mesmo partido para que eles tenham maior chance de chegar no segundo turno", disse o presidente da sigla.

"Uma candidatura de centro, quando chega no segundo turno contra a esquerda, é muito fácil o diálogo com a direita. Uma candidatura de centro, quando chega no segundo turno contra a direita, é muito fácil o diálogo com a esquerda", avaliou Kassab.