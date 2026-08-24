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POLÍTICA

Kassab diz, após debate Band/Estadão, que Caiado critica tanto Lula quanto Flávio

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Na saída do debate Band/Estadão, na noite deste domingo, 23, Gilberto Kassab, que é o candidato a vice na chapa do PSD, foi questionado sobre o motivo de o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) ter, supostamente, feito mais críticas ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que a Flávio Bolsonaro (PL). "Talvez por conta das perguntas. As críticas ele faz quer a um, quer a outro, na medida que os assuntos são vinculados a um ou outro", respondeu. Ele destacou a experiência de Caiado para governar o Brasil.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/DEBATE/BAND/ESTADÃO kassab
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