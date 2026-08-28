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Justiça manda remover postagens que associam falsamente Haddad a atentado contra Luciano Hang

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou nesta sexta-feira, 28, a remoção de postagens no X que divulgavam um atentado falso contra o empresário Luciano Hang, da Havan. O material acusa o candidato ao governo do Estado Fernando Haddad (PT) de ser o mandante do crime que nunca ocorreu. As publicações são iscas para atrair vítimas a um golpe financeiro.

A decisão é da juíza auxiliar da propaganda eleitoral do TRE-SP, Domitila Manssur, que atendeu a um pedido da coligação Desperta São Paulo e do próprio Haddad. Segundo a Justiça, as publicações não eram apenas críticas ou opiniões políticas, mas afirmavam como fato um crime inexistente.

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As postagens são clicáveis e levam para um site falso que reproduz a identidade visual do jornal O Globo para falsear a aparência de uma matéria jornalística. O próprio Luciano Hang já havia alertado, em 25 de agosto, que sua imagem estava sendo usada, de forma indevida, em páginas fraudulentas.

A juíza determinou que a rede social X remova, em 24 horas, os conteúdos publicados nos perfis @789farh e @thadeusimoes. A plataforma também terá que preservar dados de cadastro, pagamento e metadados das publicações, além de informar à Justiça, em 48 horas, se houve impulsionamento pago dos posts e o responsável.

Em caso de descumprimento, a multa será de R$ 5 mil por dia, podendo chegar a R$ 50 mil. A juíza negou, por ora, pedidos para suspender as contas ou bloquear o site usado no golpe, por considerar as medidas desproporcionais neste momento.

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Até a publicação da reportagem, todos os materiais seguiam no ar.

Como funciona o esquema

Os usuários que acessam o site fraudulento se deparam com uma reportagem completa, usando fotos, aspas, entrevista fictícia e até comentários de leitores, tudo para simular a credibilidade de um veículo real.

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Primeiro, o suposto atentado contra Hang é apresentado como prova de que ele "incomoda o sistema", justamente, porque promove a plataforma de investimentos milagrosas.

Em seguida, uma entrevista forjada reforça essa tese, com Hang supostamente acusando Haddad e o governo de tentarem bloquear a plataforma.

A partir daí, o texto muda. Some o tom de notícia e entra a promessa de dinheiro fácil. É apresentado um "estudo de caso": um mecânico fictício teria quitado dívidas em quatro meses graças à plataforma. Depois, aparece o relato em primeira pessoa de um funcionário de uma empresa jornalística gerado por inteligência artificial. O colaborador registra um "diário" mostrando prints de lucros crescentes.

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O site detalha valores específicos para tornar a promessa mais convincente. Com o aporte mínimo de R$ 500, a página promete rendimento mensal entre R$ 5.500 e R$ 8.200. Ou seja, até 16 vezes o valor investido em apenas um mês. Para quem faz um segundo aporte, batizado de "Pacote de Crescimento", a promessa sobe para até R$ 14.000 mensais.

Por fim, uma seção de "comentários" simula prova social: viúvas, engenheiros céticos "convertidos", elogios a Hang e insinuações de que o silêncio do governo seria admissão de culpa.

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atentado eleições 2026 fake news Haddad LUCIANO HANG remoção SP
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