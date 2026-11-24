A justiça italiana adiou novamente o julgamento sobre a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A audiência na Corte de Apelação estava prevista para esta terça-feira, 24, mas foi transferida para o dia 2 de fevereiro de 2027.

O julgamento é referente a um pedido de extradição relacionado ao caso em que Carla Zambelli foi condenada no Supremo Tribunal Federal (STF) por perseguir a mão armada um jornalista na época das eleições de 2022. A pena da ex-deputada no Brasil é de 5 anos e 3 meses de prisão, além do pagamento de multa.

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A data já havia sido modificada no final de outubro, quando a Corte de Apelação italiana acatou o pedido da defesa de Zambelli, que alegou não ter acesso aos documentos enviados pelas autoridades brasileiras sobre as condições da prisão para a garantia da saúde da deputada cassada. Os advogados alegam que ela tem fibromialgia e episódios de desmaio.

Zambelli, que também é cidadã italiana, fugiu para Itália em maio de 2025. Em maio deste ano, a justiça negou outro pedido de extradição, relativo à condenação da ex-deputada por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsificar documentos, entre eles um mandado de prisão do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Neste caso, ela foi condenada por unanimidade na Corte a 10 anos de prisão e multa no valor de dois mil salários-mínimos.

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Em nota, a defesa brasileira da ex-deputada afirmou que "a audiência foi redesignada porém a defesa confia na justiça italiana em recusar a extradição para Brasil pois extradição Carla seria o mesmo que entregá-la à morte".