Justiça do Trabalho manda deputado apagar vídeo que incentiva demissão de eleitores do PT

A Justiça do Trabalho determinou no sábado (7) que o deputado federal Zé Trovão (PL-SC) apague de suas redes sociais um vídeo no qual incentiva empresários a demitirem funcionários que votaram no Partido dos Trabalhadores (PT) nas últimas eleições. A liminar foi concedida após um pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT). A partir do momento em que for notificado, o parlamentar terá um prazo de 24 horas para remover o conteúdo, sob pena de multa diária de R$ 10 mil por endereço virtual em que o material continuar disponível.

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Além da remoção imediata, a decisão judicial proíbe Zé Trovão de publicar, compartilhar ou impulsionar qualquer conteúdo que estimule a discriminação política no ambiente de trabalho. A restrição abrange incentivos para demitir, deixar de contratar ou perseguir trabalhadores, sendo válida para todos os perfis ligados ao mandato do deputado. Caso haja o descumprimento dessa regra com novas publicações, a multa estipulada é de R$ 50 mil por conteúdo.

A publicação alvo da ação ocorreu logo após o segundo turno das eleições presidenciais, no contexto da campanha que pedia a demissão de eleitores petistas. No vídeo, o deputado afirmava que os empresários não eram obrigados a manter esses empregados e defendia abertamente os desligamentos. Até o dia 30 de outubro, o material já acumulava cerca de 99 mil curtidas em um perfil que conta com aproximadamente 1,4 milhão de seguidores.

Ao fundamentar a decisão, a Justiça ressaltou que a liberdade de expressão garante o direito a críticas contra partidos, governos e eleitores, mas não autoriza a convocação de empregadores para retaliar trabalhadores por conta de seus votos. O juízo também afastou a tese de imunidade parlamentar, por entender que a conduta do deputado não possui relação com as funções de legislar ou fiscalizar. Para o tribunal, o simples incentivo à discriminação já ameaça os trabalhadores, pois o risco de perder o emprego devido a uma escolha política protegida pelo sigilo do voto é suficiente para configurar a gravidade da situação, independentemente de alguma empresa ter seguido a orientação.

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Além das medidas restritivas, o MPT pede que o parlamentar seja condenado ao pagamento de R$ 1 milhão por danos morais coletivos. Esse pedido e os demais pontos do mérito da ação ainda serão analisados pela 15ª Vara do Trabalho de Brasília. A reportagem tenta contato com o deputado Zé Trovão para comentar a decisão, e o texto será atualizado assim que houver um posicionamento oficial da defesa.

Com informações do UOL