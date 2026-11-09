Justiça do Trabalho encerra ação contra Jessicão por post sobre demissão de petistas

A Justiça do Trabalho extinguiu, sem julgar o mérito, a ação civil pública contra a vereadora de Londrina e deputada estadual eleita Jessica Ramos Moreno (PL), conhecida como Jessicão. O Ministério Público do Trabalho (MPT) pedia a retirada de uma publicação em que ela incentivava empresários a demitir funcionários petistas e o pagamento de R$ 1 milhão por danos morais coletivos. O órgão informou que vai recorrer.

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O magistrado entendeu que o caso não está diretamente ligado a uma relação de trabalho nem a direitos decorrentes dela. Na avaliação do juiz, cabe à Justiça Comum examinar eventual responsabilidade civil da parlamentar. A decisão tratou apenas de qual ramo do Judiciário pode julgar a ação e deixou em aberto a análise sobre a legalidade da postagem.

Jessicão publicou a mensagem no X em 25 de outubro, após a divulgação do resultado do segundo turno que reelegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na postagem, ela orientou empresários a demitir empregados petistas e sugeriu que seguidores deixassem de contratar serviços de pessoas identificadas com o partido.



O MPT informou ter recebido mais de 100 denúncias sobre a publicação e classificou a conduta como assédio eleitoral. O pedido de indenização tomou como referência o alcance da mensagem, à razão de R$ 1 por visualização.

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O que diz Jessicão

Em nota, a parlamentar afirmou que suas declarações ocorreram no contexto do debate político e negou ter defendido demissões motivadas por preferência partidária. Ela disse defender tanto a liberdade de escolha política dos trabalhadores quanto a autonomia dos empregadores na gestão dos negócios, dentro dos limites da lei.

Aos 33 anos, Jessicão está no segundo mandato como vereadora de Londrina. Ela recebeu 2.523 votos na primeira eleição municipal, em 2020, e 15.057 na reeleição, quando foi a mulher mais votada para a Câmara da cidade. Em 2026, foi a candidata mais votada para deputada estadual no Paraná.