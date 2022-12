Justiça decreta falência de Alexandre Frota por dívidas de R$ 1,4 mi

Da Redação

A falência de Frota foi decretada nessa quarta-feira (14)

A Justiça de São Paulo decretou a falência do deputado federal Alexandre Frota (PROS), nessa quarta-feira (14), por conta de dívidas que somam mais de R$ 1,4 milhão. O pedido foi feito pelo próprio parlamentar.

O ex-ator alegou que o valor de suas dívidas são superiores a quantia de bens que possui. O caso foi protocolado na 3ª Vara Cível do Fora de Cotia, em São Paulo.

No processo, Frota também disse que é réu em vários processos que pedem ações indenizatórias, em virtude do cargo de deputado federal que ocupa, e, portanto, não tem recursos próprios para bancar os valores decorrentes de eventuais condenações judiciais.

Após a apresentação de documentos, o juiz Carlos Aiba Aguemi reconheceu a situação de insolvência civil e nomeou o Banco Econômico S/A como administrador da massa falida do deputado do PROS.

“Nos documentos juntados não consta qualquer bem de valor relevante que integre o patrimônio do devedor. As dívidas, de outro lanço, de início já alcançam o patamar de R$ 1.400.000,00. Portanto, é evidente a situação de insolvência do autor, sendo recomendado estabelecimento de concursos de credores para satisfação equânime dos débitos, mediante controle do Judiciário”, disse o juiz.

Com informações do G1.

