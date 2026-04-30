Juliana Brizola lidera cenários de 2º turno no RS, aponta Genial/Quaest

Levantamento da Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral no Rio Grande do Sul divulgado nesta quinta-feira, 30, mostra a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) e o deputado federal Zucco (PL) em empate técnico no primeiro turno.

Nas simulações de segundo turno, Juliana lidera os cenários em que foi testada, inclusive contra o deputado do PL, enquanto detém vantagem na simulação de segundo turno contra o vice-governador Gabriel Souza, do MDB.

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Na pesquisa estimulada para o primeiro turno, Juliana Brizola registrou 24% de preferência, e Zucco, 21%. Apesar da vantagem numérica da pedetista, há empate técnico dentro da margem de erro, de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Gabriel Souza aparece com 6%, seguido pelo ex-prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, do PSDB, com 2%. Rejane Oliveira (PSTU) tem 1%. São 34% os indecisos, e 12% pretendem votar branco ou nulo.

A pesquisa Genial/Quaest fez 1.104 entrevistas a domicílio com eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 24 e 28 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o código RS-03000/2026.

Em um cenário de segundo turno entre Juliana Brizola e Zucco, a pedetista aparece com 35% de preferência, e o deputado federal, 27%. São 24% os indecisos, e 14% pretendem votar branco ou nulo. Contra Gabriel Souza, Juliana lidera por vantagem ainda maior: 35% contra 17% do emedebista, com 29% de indecisos e 19% de votos brancos ou nulos.

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Entre Zucco e Souza, o deputado federal do PL lidera a simulação por 28% a 20%, com 31% de indecisos e 21% de votos em branco ou nulos.

A disputa ao Senado registra um empate técnico entre quatro pré-candidatos. Em um dos cenários de pesquisa estimulada, Manuela DÁVila (PSOL) tem 14%, Germano Rigotto (MDB), 12%, Paulo Pimenta (PT), 9%, e Marcel van Hattem, do Novo, 9%. Os quatro nomes estão em empate técnico no intervalo da margem de erro. Em seguida, Sanderson (PL) tem 7% de preferência, seguido por Frederico Antunes, do PSD, com 2%, e Cláudio Diaz, do PSDB, com 1%. São 28% os indecisos, e 18% pretendem votar branco ou nulo.