A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), foi intimada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), por ser alvo de queixa-crime apresentada por um advogado catarinense, a quem a parlamentar se referiu como 'petista roxo'.

A deputada federal mostrou o recebimento da intimação em sua casa em Santa Catarina e publicou um vídeo com o seu posicionamento. Ela afirmou que se trata de um caso de "assédio judicial" e citou imagens do advogado com uma camiseta que faz homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A queixa-crime apresentada pelo advogado Prudente José Silveira Mello afirma que a legisladora teria cometido os crimes de difamação e injúria. O caso foi protocolado no Supremo em junho de 2025.

No final de setembro deste ano, a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor de que as partes, o advogado e a deputada tenham a oportunidade de passar por uma tentativa de conciliação. Segundo Mendonça, essa seria a etapa prévia ao recebimento da queixa-crime.

Assim, o ministro intimou os envolvidos para que eles se manifestem sobre o interesse de conciliação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Instrumentalização da justiça é o que aconteceu agora. Um petista me processou no Supremo Tribunal Federal, fez uma queixa crime contra mim, porque eu chamei ele de petista roxo", disse a parlamentar em vídeo com duração de 24h postado em uma rede social.