Juiz apoiado por Toffoli é o mais votado em lista do STJ para preencher vagas na Corte

O juiz apoiado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli foi o mais votado em lista que está sendo definida nesta pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O desembargador Carlos Von Adamek, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), recebeu 19 votos. A Corte define nesta quarta-feira, 23, os nomes que serão enviados para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomear dois ministros da classe dos desembargadores.

A Corte agora realiza a segunda rodada de votação para definir, entre os seis mais votados, os outros três nomes que vão compor a lista. Isso porque cada um deve receber no mínimo 17 votos, e somente Adamek ultrapassou a cota.

Depois de Adamek, os mais votados foram os desembargadores Elton Leme, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), 16 votos; José Afranio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), com 15 votos; e Honório Gomes, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE), com 10 votos.

O candidato favorito do ministro Alexandre de Moraes, Airton Vieira, também do TJ-SP, recebeu sete votos e não foi para a segunda rodada.

As duas vagas reservadas a desembargadores foram abertas com a aposentadoria do ministro Jorge Mussi e a morte do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Para essas vagas, 57 juízes se candidataram.

A Corte ainda vai realizar a votação para outra vaga, reservada a um representante da advocacia. O STJ vai reduzir a três nomes uma lista sêxtupla enviada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A favorita é a advogada brasiliense Daniela Teixeira, apoiada pelo grupo Prerrogativas, próximo ao PT.