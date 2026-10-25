Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Jovem morre após ser atropelado em carreata em apoio a Flávio, em Goiás

Escrito por Isabela Moya (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O jovem de 19 anos Matheus Henrique Oliveira faleceu neste sábado, 24, após cair de um caminhão durante uma carreata, em Goianésia (GO), às vésperas do segundo turno das eleições. Matheus estava no veículo utilizado no ato em apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e tentou descer, porém se desequilibrou e caiu, batendo a cabeça no solo. A vítima foi resgatada pelo SAMU e levada a uma unidade de urgência.

O Instituto Médico Legal (IML) informou que a causa da morte foi choque neurogênico e traumatismo cranioencefalico grave. A perícia constatou lesões compatíveis com atropelamento, mas a informação é preliminar e ainda precisa ser confirmada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Civil de Goiás afirma que solicitou as perícias necessárias e aguarda a conclusão dos laudos. Diz ainda que dinâmica do ocorrido deverá ser esclarecida no curso da investigação.

Nas redes sociais, amigos, familiares e internautas lamentam a perda. "Quem conheceu o Matheus sabe que ele carregava um brilho raro. Um jovem de valores admiráveis, marcado por uma educação exemplar, uma postura honrada e uma facilidade única de transformar conhecidos em amigos. Onde ele chegava, o ambiente se iluminava. Sua capacidade de cativar, de ouvir e de espalhar alegria deixará uma marca eterna em todos nós", diz um post publicado na empresa dos pais do jovem.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/2º TURNO/FLÁVIO BOLSONARO/CARREATA/MORTE/JOVEM
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV