Jovem morre após ser atropelado em carreata em apoio a Flávio, em Goiás

O jovem de 19 anos Matheus Henrique Oliveira faleceu neste sábado, 24, após cair de um caminhão durante uma carreata, em Goianésia (GO), às vésperas do segundo turno das eleições. Matheus estava no veículo utilizado no ato em apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e tentou descer, porém se desequilibrou e caiu, batendo a cabeça no solo. A vítima foi resgatada pelo SAMU e levada a uma unidade de urgência.

O Instituto Médico Legal (IML) informou que a causa da morte foi choque neurogênico e traumatismo cranioencefalico grave. A perícia constatou lesões compatíveis com atropelamento, mas a informação é preliminar e ainda precisa ser confirmada.

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A Polícia Civil de Goiás afirma que solicitou as perícias necessárias e aguarda a conclusão dos laudos. Diz ainda que dinâmica do ocorrido deverá ser esclarecida no curso da investigação.

Nas redes sociais, amigos, familiares e internautas lamentam a perda. "Quem conheceu o Matheus sabe que ele carregava um brilho raro. Um jovem de valores admiráveis, marcado por uma educação exemplar, uma postura honrada e uma facilidade única de transformar conhecidos em amigos. Onde ele chegava, o ambiente se iluminava. Sua capacidade de cativar, de ouvir e de espalhar alegria deixará uma marca eterna em todos nós", diz um post publicado na empresa dos pais do jovem.