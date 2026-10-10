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José Sarney segue internado e estável após cirurgia para reverter obstrução intestinal

Escrito por Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-presidente José Sarney segue internado e estável após ontem ser submetido a uma cirurgia abdominal para reversão de uma obstrução intestinal, informou o UDI Hospital, da Rede DOr, neste sábado. O UDI Hospital fica em São Luís (MA).

Sarney, de 96 anos, havia sido internado na tarde de sexta-feira, 9, com quadro de dor abdominal. Após avaliação clínica e exames de imagem, foi submetido a um procedimento cirúrgico, que transcorreu sem intercorrências.

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No boletim mais recente, o hospital informou que o ex-presidente segue acordado e acompanhado pelas equipes de terapia intensiva e de cirurgia do aparelho digestivo. Não há previsão de alta.

Em setembro, Sarney também havia sido internado no Hospital Sírio-Libanês para um check-up após diagnóstico de pneumonia.

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JOSÉ SARNEY/INTERNAÇÃO/MA
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