José Sarney segue internado e estável após cirurgia para reverter obstrução intestinal
O ex-presidente José Sarney segue internado e estável após ontem ser submetido a uma cirurgia abdominal para reversão de uma obstrução intestinal, informou o UDI Hospital, da Rede DOr, neste sábado. O UDI Hospital fica em São Luís (MA).
Sarney, de 96 anos, havia sido internado na tarde de sexta-feira, 9, com quadro de dor abdominal. Após avaliação clínica e exames de imagem, foi submetido a um procedimento cirúrgico, que transcorreu sem intercorrências.
No boletim mais recente, o hospital informou que o ex-presidente segue acordado e acompanhado pelas equipes de terapia intensiva e de cirurgia do aparelho digestivo. Não há previsão de alta.
Em setembro, Sarney também havia sido internado no Hospital Sírio-Libanês para um check-up após diagnóstico de pneumonia.