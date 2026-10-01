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José Sarney recebe alta hospitalar após internação para tratar pneumonia

Escrito por Fabrícia Braga (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 30, após permanecer internado desde o dia 25 de setembro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele foi hospitalizado para tratar um quadro de pneumonia.

Segundo a assessoria de comunicação, Sarney já está em casa e passa bem. Durante a internação, o ex-presidente permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por precaução e recebeu tratamento com antibióticos.

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Esta foi a segunda internação do ex-presidente por pneumonia no mês de setembro. Antes de ser levado ao hospital em São Paulo, Sarney passou três dias internado em São Luís (MA) para tratar a doença. Após receber alta, permaneceu em acompanhamento ambulatorial e sob cuidados em casa até viajar para a capital paulista, onde realizou novos exames e precisou ser internado novamente.

Antes de viajar para São Paulo, Sarney havia publicado, na quinta-feira, 24, um vídeo nas redes sociais em que contou que faria um check-up médico. Na gravação, brincou sobre a necessidade de acompanhar de perto seu estado de saúde: "O velhinho aqui tem que saber como é que a máquina está funcionando". Na legenda, afirmou estar bem e agradeceu as mensagens recebidas durante o período de recuperação.

Na publicação, Sarney também disse que pretendia retornar ao Maranhão o mais breve possível para acompanhar o fim do período eleitoral. Sua filha, Roseana Sarney (MDB-MA), é candidata ao Senado Federal.

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