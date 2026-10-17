José Sarney recebe alta após cirurgia abdominal e nove dias internado

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo e Redação Estadão Conteúdo (via Agência Estado)

José Sarney, de 96 anos, deixou o UDI Hospital, em São Luís, capital do Maranhão, na manhã deste sábado, 17. O ex-presidente da República estava internado desde 9 de outubro, quando foi submetido a uma cirurgia para tratar uma obstrução intestinal.

A alta foi confirmada por boletim médico divulgado pelo hospital, da Rede DOr. De acordo com o documento, reproduzido pela Agência Brasil, Sarney apresentou "evolução clínica satisfatória" e deverá continuar o acompanhamento de saúde em consultas ambulatoriais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A internação ocorreu após o ex-presidente sentir dores abdominais. Ele passou por exames de imagem antes da cirurgia e permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) durante parte da recuperação.

Após ser transferido para um quarto, publicou uma mensagem nas redes sociais informando que estava melhor e esperava voltar para casa em breve.

Esta foi a terceira internação de Sarney desde setembro. Naquele mês, ele recebeu tratamento para pneumonia no UDI Hospital e, posteriormente, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no Sudeste do País, de onde teve alta em 30 de setembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Primeiro presidente civil após a ditadura militar

José Sarney foi o primeiro presidente civil a assumir o comando do Brasil após o fim da ditadura militar (1964-1985).

Sarney governou o Brasil entre 1985 e 1990.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele assumiu interinamente a Presidência da República em março de 1985, devido à internação do presidente eleito Tancredo Neves, de quem havia sido eleito vice-presidente.

A partir da morte de Tancredo, em abril do mesmo ano, Sarney seguiu o mandato estabelecido pela Constituição de 1988 para aquele período, de 5 anos.