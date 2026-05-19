José Dirceu recebe alta do hospital após ser internado com linfoma

O ex-ministro e pré-candidato a deputado federal José Dirceu (PT-SP) recebeu alta do hospital na tarde desta terça-feira, 19. Ele estava internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o último dia 10, para exames que apontaram o diagnóstico de linfoma (câncer no sistema linfático) no duodeno.

Segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital, Dirceu "completou o seu primeiro ciclo de tratamento quimioterápico, sem intercorrências e segue em boas condições gerais". O ex-ministro também compartilhou em suas redes sociais uma foto informando que já estava indo para casa.

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Na última sexta-feira, 15, o hospital informou que Dirceu se encontra em boas condições clínicas, mas precisaria ficar internado para iniciar o tratamento da doença. O petista foi atendido pelos médicos Raul Cutait, Roberto Kalil e Celso Arrais.

Apesar da internação e do tratamento, Dirceu está disposto a manter a campanha a deputado federal. "Vamos à luta para vencer o linfoma e reeleger o Lula, combatendo duas frentes: na campanha e na quimioterapia", disse ao Estadão.

Filho de José Dirceu, o deputado federal Zeca Dirceu afirmou que, "desde os sintomas, até o diagnóstico, ele (Dirceu) nunca titubeou: está decidido continuar com a pré-campanha de deputado federal por São Paulo".

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"Fará a quimioterapia e será curado mais uma vez!", disse Zeca Dirceu.

A amigos, Dirceu disse que estava desconfiado desde janeiro, quando sentiu os primeiros sintomas, mas pensou que não era nada. Também afirmou que vai começar a quimioterapia no fim de semana e que vai manter a campanha que, segundo ele, vai ter que ser "completamente diferente". Pretende fazer lives, e apostar no virtual. Sobre a doença, disse "que vai vencer mais essa". O petista também disse que já colocou o cateter para começar a quimioterapia, que o linfoma é curável e que está muito tranquilo.

Procurada, a assessoria de Dirceu confirmou que ele vai gravar um vídeo para manter a campanha à Câmara dos Deputados.

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No final de março, o ex-ministro comemorou 80 anos em um restaurante do Lago Sul de Brasília, ocasião em que convocou o PT a ir às urnas para eleger Lula. Ministros do governo Lula e parlamentares de vários partidos, da esquerda, da direita e do centrão, participaram do evento.

Cassado em 2005 pela Câmara no escândalo do Mensalão - pelo qual seria depois condenado e preso - Dirceu decidiu concorrer novamente a uma vaga na Casa Legislativa. Na festa de 80 anos, até um jingle de campanha chegou a ser apresentado.

Veja a nota de Zeca Dirceu, filho de José Dirceu:

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"Meu pai está com câncer, um linfoma no duodeno. José Dirceu de Oliveira e Silva, o nosso Zé guerreiro do povo brasileiro, não é de se dobrar. Já enfrentou e venceu a ditadura, quatro eleições como deputado, um câncer no rim em 2020, uma cirurgia na cabeça em 2024 e três prisões injustas sem provas. Conversei muito com ele nestes últimos dias. Desde os sintomas até o diagnóstico, ele nunca titubeou: está decidido continuar com a pré-campanha de deputado federal por São Paulo. Fará a quimioterapia e será curado mais uma vez! Peço a oração de todos e todas, peço aos companheiros e companheiras de São Paulo que se dediquem a ajudá-lo ainda mais na pré-campanha, que agora será em grande parte on line. Vale recordar que Lula e Dilma tiveram câncer e foram curados. Nossa família segue com confiança na força do meu pai, mas principalmente na fé em Deus que tem um propósito grande na vida desse homem que já fez muito pelo Brasil e precisa continuar cumprindo a sua missão. Zeca Dirceu"